Тренер «Барыса» Скабелка: если бы у нас было уныние, мы бы ещё штуки 3-4 пропустили

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с ХК «Сочи» (5:4 ОТ) и объяснил замену вратаря после первого перерыва.

«Непростая игра. Конечно, плохое начало было с нашей стороны. Пропустили достаточно лёгкие голы. Не хватало энергии, чтобы надёжно играть в обороне. Соответственно, счёт 0:2 после первого периода.



Могу поблагодарить ребят за реакцию на этот период, что смогли по ходу серьёзно прибавить, переломить игру. Во втором периоде у нас, по-моему, было 24 броска против четырёх. Выровняли игру, взяли её под свой контроль. Забили хорошие голы. Могли ещё забить. К сожалению, опять пропустили невынужденные и лёгкие голы.



Ребята не опустили руки. В таких моментах бывает, что тратишь столько сил, берёшь игру под свой контроль, а тут такие шайбы залетают. Сравняли. Могли выиграть в основное время.



Благодарен болельщикам. По ощущениям очень хорошая атмосфера сегодня. Ребята до конца сражались и вырвали в овертайме победу. Спасибо им.

Почему поменял вратаря после первого периода, а не после счёта 0:2? Если бы у нас было уныние, мы бы ещё штуки три-четыре пропустили. Было большое желание отыграться. Что касается вратаря, в концовке первого периода была пропущена вторая шайба. Мы посмотрели ещё, подумали в перерыве и решили поменять», — цитирует Скабелку shaiba.kz.