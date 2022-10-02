Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ХК «Сочи» Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом»

Главный тренер ХК «Сочи» Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом» (4:5 ОТ).

«Хотелось бы поблагодарить свою команду, на мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника, «Барыс» хорошо действует дома – мы разбирали матч и почти не увидели ни одной слабой стороны. Доволен, что забили четыре, пропустили четыре. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

Выжали ли максимум из команды? Тяжело сказать, повезло – не повезло, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, бывает, две забросил. Повторюсь, разбирали «Барыс», «Барыс» хорошо играет дома. Доволен своими ребятами, забили четыре, а в овертайме немножко не повезло – сделали одну ошибку, и противник воспользовался ею в итоге.

Как за такой игрой с тренерского мостика наблюдать? Мы работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит, мы тоже делаем свою работу хорошо», — приводит слова Назарова официальный сайт ХК «Сочи».

Новость по теме
«Барыс» одержал третью победу подряд, в овертайме обыграв ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022