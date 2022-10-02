Главный тренер ХК «Сочи» Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом» (4:5 ОТ).
«Хотелось бы поблагодарить свою команду, на мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника, «Барыс» хорошо действует дома – мы разбирали матч и почти не увидели ни одной слабой стороны. Доволен, что забили четыре, пропустили четыре. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.
Выжали ли максимум из команды? Тяжело сказать, повезло – не повезло, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, бывает, две забросил. Повторюсь, разбирали «Барыс», «Барыс» хорошо играет дома. Доволен своими ребятами, забили четыре, а в овертайме немножко не повезло – сделали одну ошибку, и противник воспользовался ею в итоге.
Как за такой игрой с тренерского мостика наблюдать? Мы работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит, мы тоже делаем свою работу хорошо», — приводит слова Назарова официальный сайт ХК «Сочи».
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