Главный тренер ХК «Сочи» Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал проигранный матч с «Барысом» (4:5 ОТ).

«Хотелось бы поблагодарить свою команду, на мой взгляд, сыграли сегодня очень хорошо, организованно. Играли против сильного противника, «Барыс» хорошо действует дома – мы разбирали матч и почти не увидели ни одной слабой стороны. Доволен, что забили четыре, пропустили четыре. Есть над чем работать. Готовимся к следующей игре.

Выжали ли максимум из команды? Тяжело сказать, повезло – не повезло, это же хоккей. Бывают игры, когда ты бросаешь 16 раз и не забиваешь, бывает, две забросил. Повторюсь, разбирали «Барыс», «Барыс» хорошо играет дома. Доволен своими ребятами, забили четыре, а в овертайме немножко не повезло – сделали одну ошибку, и противник воспользовался ею в итоге.

Как за такой игрой с тренерского мостика наблюдать? Мы работаем для болельщиков. Если болельщикам интересно, значит, мы тоже делаем свою работу хорошо», — приводит слова Назарова официальный сайт ХК «Сочи».