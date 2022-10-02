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Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, дома обыграв «Северсталь»

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, дома обыграв «Северсталь»
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В Москве на «ВТБ-Арене» состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

В первом периоде на 13-й минуте счёт открыл форвард москвичей Максим Джиошвили с передачи Ивана Муранова.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Рашевский с передачи Ивана Игумнова удвоил преимущество «Динамо». На седьмой минуте второго периода форвард «Северстали» Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса одну шайбу отыграл. На 18-й минуте второго периода «Северсталь» получила командный штраф за разговоры главного тренера Андрея Разина с судьями. Через четыре секунды большинство реализовал новичок московского «Динамо» Бреннан Менелл с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. Через 25 секунд нападающий гостей Александр Суворов с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса сократил отставание.

На пятой минуте третьего периода счёт сравнял нападающий «Северстали» Руслан Абросимов. Через полминуты вновь вывел москвичей вперёд Дмитрий Рашевский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Джиошвили (Муранов) – 12:19 (5x5)   2:0 Рашевский (Игумнов) – 25:04 (5x5)   2:1 Вовченко (Пресс) – 26:53 (4x4)   3:1 Менелл (О'Делл, Уил) – 37:18 (5x4)   3:2 Суворов (Вовченко, Пресс) – 37:43 (5x4)   3:3 Абросимов (Лишка, Хабаров) – 43:36 (5x4)   4:3 Рашевский (О'Делл, Миронов) – 45:01 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч московское «Динамо» проведёт на выезде с «Куньлунь Ред Стар» 3 октября в 19:00 мск. Череповецкая «Северсталь» свой следующий матч сыграет также с пекинской командой в гостях, но 4 октября в 19:30 мск.

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