Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд, дома обыграв «Северсталь»

В Москве на «ВТБ-Арене» состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местное «Динамо» принимало череповецкую «Северсталь». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).

В первом периоде на 13-й минуте счёт открыл форвард москвичей Максим Джиошвили с передачи Ивана Муранова.

На шестой минуте второго периода Дмитрий Рашевский с передачи Ивана Игумнова удвоил преимущество «Динамо». На седьмой минуте второго периода форвард «Северстали» Даниил Вовченко с передачи Робина Пресса одну шайбу отыграл. На 18-й минуте второго периода «Северсталь» получила командный штраф за разговоры главного тренера Андрея Разина с судьями. Через четыре секунды большинство реализовал новичок московского «Динамо» Бреннан Менелл с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. Через 25 секунд нападающий гостей Александр Суворов с передач Даниила Вовченко и Робина Пресса сократил отставание.

На пятой минуте третьего периода счёт сравнял нападающий «Северстали» Руслан Абросимов. Через полминуты вновь вывел москвичей вперёд Дмитрий Рашевский.

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Следующий матч московское «Динамо» проведёт на выезде с «Куньлунь Ред Стар» 3 октября в 19:00 мск. Череповецкая «Северсталь» свой следующий матч сыграет также с пекинской командой в гостях, но 4 октября в 19:30 мск.