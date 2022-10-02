Разин — о причине своего удаления: расскажу, когда вы мне 300 тысяч перечислите
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (3:4).
«Хорошая динамичная игра, много моментов. Рад, что отыгрались с 1:3, рад, что из трёх попыток дважды забили в большинстве, но, к сожалению, проиграли. Сезон длинный, жизнь продолжается, горевать некогда, как я уже об этом говорил.
Что стало причиной моего удаления? Вы мне 300 тысяч рублей перечислите, я тогда вам всё расскажу. Вы видели, за что мне дали 300 тысяч? Я сказал, что судья молодец, в конце игры принял такое решение и дал удаление. Что вы от меня хотите? В этом месяце я вышел в ноль. Хватит. Фиг знает, как будет в следующем месяце», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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