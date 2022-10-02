Главный тренер «Спартака» Миронов: это была очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут
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Наставник московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение команды в матче с «Витязем» (1:5).
«Что можно сказать? Бывают хорошие игры, бывают плохие. Это была очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут, хотя моменты были, много создавали, не забили, а соперник использовал те моменты, что мы им предоставили. К сожалению, есть индивидуальные ошибки, мы стараемся их убрать, но пока не получается. Да, перебросали, но цифры на табло. Сколько бы ты ни бросал, 1:5 – это никуда не годится. Мы выходим на каждый матч побеждать, хотелось бы извиниться перед болельщиками», — цитирует Миронова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с минским «Динамо» 5 октября в 19:10 мск.
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