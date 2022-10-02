Кудашов — о «Куньлуне»: там собрана хорошая команда, и вы должны это понять

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о следующем сопернике бело-голубых «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 3 октября в 19:00 мск.
«Естественно, разбираешь матчи следующего соперника. Сейчас у нас матчи идут день за днём. Видел часть игры «Куньлуня» с ЦСКА, часть буду смотреть сейчас и завтра с утра пересматривать, потому что нужно подготовиться к матчу.
Что я думаю о метаморфозах, которые произошли в третьем периоде? А какие метаморфозы? Там собрана хорошая команда, и вы должны это понять. Там хорошие игроки. Да, не всё у них получается, возможно, что из-за предсезонки. Но их тренер работал со сборной Италии, и «Куньлунь» играет приблизительно в такой же хоккей с тем же рисунком.
У них хорошие опытные исполнители, собранные из разных лиг, которые здорово играют в большинстве, и вообще их команда хорошо смотрится в атаке. «Куньлунь» — это название, которое как-то так ассоциируется, но сама команда уже выглядит по-другому», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 октября 2022
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