Кудашов — о «Куньлуне»: там собрана хорошая команда, и вы должны это понять

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о следующем сопернике бело-голубых «Куньлунь Ред Стар». Встреча состоится 3 октября в 19:00 мск.

«Естественно, разбираешь матчи следующего соперника. Сейчас у нас матчи идут день за днём. Видел часть игры «Куньлуня» с ЦСКА, часть буду смотреть сейчас и завтра с утра пересматривать, потому что нужно подготовиться к матчу.

Что я думаю о метаморфозах, которые произошли в третьем периоде? А какие метаморфозы? Там собрана хорошая команда, и вы должны это понять. Там хорошие игроки. Да, не всё у них получается, возможно, что из-за предсезонки. Но их тренер работал со сборной Италии, и «Куньлунь» играет приблизительно в такой же хоккей с тем же рисунком.

У них хорошие опытные исполнители, собранные из разных лиг, которые здорово играют в большинстве, и вообще их команда хорошо смотрится в атаке. «Куньлунь» — это название, которое как-то так ассоциируется, но сама команда уже выглядит по-другому», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.