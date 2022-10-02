Буцаев: по счёту понимали, что в третьем периоде соперник пойдёт ва-банк
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победный матч с московским «Спартаком» (5:1) в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Ребят поздравлю с хорошей игрой, с победой. Не скажу, что матч складывался легко, хотя по счёту понимали, что в третьем периоде соперник пойдет ва-банк, знали, что в предыдущем матче «Спартак» отыгрывался с такой разницы. Предупредили ребят, где-то эмоции перехлестнули, позволили сопернику забить в большинстве. Здорово, что быстро смогли забросить четвёртую, и исход матча был предрешён при счёте 4:1», — приводит слова Буцаева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Спартак» проведёт дома с питерским СКА 5 октября в 19:30 мск.
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