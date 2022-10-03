Уил: игроки едут в Россию, потому что их достало играть в политические игры НХЛ

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил рассказал об отношении к игрокам в НХЛ.

«В том сезоне, когда меня три раза меняли в НХЛ, у меня была даже лучшая статистика. Забавно, как это происходит. Думаю, когда тебе 27 лет, в НХЛ ты уже расходный материал для клубов. Им нравятся их молодёжь. Мне кажется, в том сезоне в «Филадельфии» я показывал свой лучший хоккей. Потом поехал в «Монреаль», там тоже успешно выступал. Просто когда становишься старше и играешь на небольшом контракте, тебе очень тяжело. Проведёшь не лучшие пару матчей, и твоё место занимает молодой игрок. С тобой будут терпеливы, только если у тебя зарплата $ 5-6 млн. В этом смысле это тяжёлая лига. Поэтому в Россию и Европу едет столько хороших игроков, которые должны играть в НХЛ. Просто их достало играть в эти политические игры НХЛ.

Да, я имею в виду политику игры. Я с удовольствием там играл, смог поиграть со многими невероятными игроками, повстречал невероятных людей, завёл друзей во всех командах, где играл. Ни на что бы это не променял, это было круто. Четыре-пять лет я отыграл в НХЛ, это же здорово. Я всем доволен. Если бы мне в восемь лет сказали, что я пять сезонов отыграю в НХЛ, я бы очень радовался. Сейчас я хочу играть в хоккей, получать удовольствие, выигрывать матчи и взять пару чемпионских титулов. Здесь мы строим команду на долгие годы, потому что у нас много молодых ребят. Думаю, будет интересно», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.