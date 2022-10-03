Канадский игрок «Динамо»: Москва прекрасна, в ней есть всё. Она чем-то похожа на Нью-Йорк
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Канадский нападающий московского «Динамо» Джордан Уил рассказал о Москве и Казани, и сравнил столицу России с Нью-Йорком.
«Москва — очень оживлённый город, очень классный. Там столько всего – можно сходить на Красную площадь, прогуляться по улочкам, сходить в «Депо», там очень классно, мы там каждый день обедаем. Да, много пробок, но мы в основном гуляем рядом с домом, он напротив «ВТБ Арены».
Казань очень красивая и классная – это более расслабленный и неспешный город, нам с невестой подходил такой ритм города. Но Москва прекрасна, в ней есть всё. Она чем-то похожа на Нью-Йорк, это город, который никогда не спит», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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