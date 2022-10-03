«Не думаю, что против нас приятно играть». Уил — о московском «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Джордан Уил рассказал об игре команды.

«Конечно, матч с «Локомотивом» мы провели не так, как хотели. И первый матч со СКА, который пришёлся на концовку долгого выезда, после двух пятичасовых перелётов. Остальными играми мы довольны. В команде полное взаимопонимание, у нас отличный коллектив. Все ладят друг с другом и работают на общее дело. У нас молодая команда, но это не имеет значения, потому что общий настрой – выкладываться на максимум в каждом матче, обыгрывать любого соперника благодаря работе. Этот настрой помогает нам в этом году, позволил взять хороший старт. Сейчас главное – продолжать в том же духе следующие пять месяцев. В каждом матче надо работать одинаково упорно. После пяти месяцев посмотрим, с какого места мы попадём в плей-офф. Надеюсь, где-то в топе.

Действительно, упорная работа – рефрен «Динамо» в этом сезоне. Не думаю, что против нас приятно играть, потому что мы упорно работаем, каждое звено играет одинаково. Наша команда должна проникнуться этим, сделать своей культурой. Если получится, мы хорошо подойдём к плей-офф», — сказал Уил в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.