Главный тренер «Трактора» Гатиятулин: в команде нет равнодушных и «сытых»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Она сейчас нам очень нужна и важна. По игре – неплохо провели первый период, второй сыграли не так, как хотелось бы. Были возможности в большинстве. В связи с таким графиком нагрузка ложится на одних и тех же. Не хватает свежести, отсюда принимаем неверные решения, пытаемся найти ненужные передачи вместо угрозы воротам. В третьем периоде указали ребятам, на что стоит обратить внимание. Попросили упростить игру, больше бросать, идти на ворота. Чуть-чуть добавили, но в завершении не хватило концентрации.

Будут ли какие-то коррективы в спецбригадах большинства? Будем думать. Ждем возвращения травмированных игроков. Нагрузка ложится на одних и тех же. С таким календарём важно восстановление. Есть один день на восстановление. Все силы на это бросаем. Свежесть играет одну из ключевых ролей. Нужно не переигрывать момент, не искать ненужные передачи, а концентрироваться на игре и больше угрожать воротам соперника.

Как в команде относятся к тому, что сегодня в большинстве освистывали болельщики? Конечно, от нас ждут большего. Мы всё это понимаем. В команде нет равнодушных и «сытых». Все ребята стараются, будем переламывать через работу и самоотдачу», — цитирует слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».