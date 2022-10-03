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Капризов пропускает третий матч подряд предсезонки НХЛ за «Миннесоту»

Капризов пропускает третий матч подряд предсезонки НХЛ за «Миннесоту»
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25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропускает третий матч подряд предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ. На этот раз россиянин не появился в заявке команды на матч с «Чикаго Блэкхоукс».

В первом контрольном матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2 ОТ) Капризов получил повреждение, из-за которого не сумел доиграть встречу. Впоследствии он пропустил две игры подряд – всё с тем же «Колорадо Эвеланш» (5:2) и «Даллас Старз» (5:2).

Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон призвал общественность не беспокоится по поводу повреждения Капризова. Он сообщил, что россиянин имеет травму ноги, а его состояния будет оцениваться ежедневно.

В первой игре предсезонки с «Колорадо» Кирилл Капризов отыграл 16 минут 49 секунд и отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-1».

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