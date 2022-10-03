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Кучеров, Шестёркин и Капризов попали в топ-20 рейтинга лучших игроков грядущего сезона НХЛ

Кучеров, Шестёркин и Капризов попали в топ-20 рейтинга лучших игроков грядущего сезона НХЛ
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Пресс-служба НХЛ готовится к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 и в преддверии этого составила рейтинг 50 лучших игроков лиги. Исследователи, аналитики и комментаторы представили список лучших игроков с 11-е по 20-е места.

Отметим, что в эту выборку были включены сразу три российских хоккеиста – это вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, занявший 11-е место, а также нападающие Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» и Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд». Вышеупомянутые форварды заняли 13-е и 14-е места в рейтинге соответственно.

20. Джонни Годро («Коламбус Блю Джекетс»).
19. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»).
18. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
17. Джонатан Юбердо («Калгари Флэймз»).
16. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).
15. Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»).
14. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»).
13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
12. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).
11. Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

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