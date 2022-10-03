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«Миннесота» всухую крупно обыграла «Чикаго»

«Миннесота» всухую крупно обыграла «Чикаго»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв Форум» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «дикарей» отличились Коннор Дьюар, Мэтт Болди и Брэндон Дюхайм. Примечательно, что по воротам гостей было нанесено лишь девять бросков, каждый из которых отразил голкипер Марк-Андре Флёри. Ворота «Блэкхоукс» в этой игре же защищал Петр Мразек, на счету которого 20 сейвов после 23 бросков.

Третий контрольный матч кряду пропустил 25-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. Ранее главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон призвал общественность не беспокоится по поводу повреждения форварда. Он сообщил, что россиянин имеет травму ноги, а его состояния будет оцениваться ежедневно.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2022, понедельник. 02:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дьюар – 24:04 (4x5)   0:2 Болди (Хартман) – 48:22 (4x5)   0:3 Дюхайм – 50:34 (5x5)
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