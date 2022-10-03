Пашков: Гатиятулин должен зажечься, «Трактору» нужна энергия, без неё команда не заведётся

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о проблемах челябинского «Трактора» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«На Востоке в сентябре много говорилось о проблемах «Авангарда», «Ак Барса» и «Салавата Юлаева», но, похоже, что в самой сложной ситуации оказался другой большой клуб — «Трактор». Челябинск уже вне зоны плей-офф, а очередное домашнее поражение — на сей раз от аутсайдера конференции «Нефтехимика» — стало показательным. Да, сезон «Трактора» пока не завален, но тревожные сигналы звучат один за другим.
Как и «Салават», «Трактор» потерял группу ведущих легионеров. Но если Уфа постепенно оправляется от этого удара, видны новые люди и идеи, то в «Тракторе» ситуация застыла на месте. Честно говоря, для меня это сюрприз. Даже без чехов состав у «Трактора» по нынешним временам очень качественный, есть хорошая школа, среднее звено. Да и результаты последних двух сезонов позволяли рассчитывать на прогресс. Но в реальности видим совсем другую картину. Ещё один ключевой момент — вратарский. Посмотрите, вчера «Трактор» обыграл его бывший голкипер Гарипов. В Челябинске он шанса толком и не получил, а пришёл в «Нефтехимик» — и у Нижнекамска есть первые три победы в сезоне!
Как-то у легендарного Анатолия Тарасова спросили, что он думает о тренере одной из команд, который на лавочке всё время отмалчивается. Тарасов ответил: мол, молчит он из-за того, что ему нечего сказать команде, а значит, это не тренер. Вряд ли эта фраза относится к Гатиятулину, у него в нашем хоккее есть имя. Но в нынешней кризисной ситуации он, на мой взгляд, должен уйти от своего меланхоличного стиля, зажечься. «Трактору» нужна энергия, без неё команда не заведётся!» — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.
«Трактор» одержал всего пять побед в 14 матчах и занимает девятое место на Востоке. Вчера челябинцы уступили «Нефтехимику» со счётом 1:2.
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