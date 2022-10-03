Пашков: история Гарипова показывает, что у «Трактора» есть тренерские проблемы

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал, что видит проблемы челябинского «Трактора» на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в игре вратарей и тренерском штабе.

«Удивлён ли такой игре Гарипова против бывшего клуба? Пока в «Нефтехимике» в его исполнении мы видим только вспышку, хотя и яркую. Посмотрим, как ситуация будет развиваться, но Нижнекамск с приходом Гарипова выбрался из тяжёлой серии поражений. И это при том, что оборона «Нефтехимика» слабее, чем у «Трактора». Во вратарском деле психология — главный фактор. Есть доверие, есть атмосфера и внутренний комфорт — будет результат. И наоборот. История Гарипова показывает, что у «Трактора» есть тренерские проблемы. И вопросы прежде всего к тренеру голкиперов Гелашвили.

Знаете, в последнее время мы видим крайне сомнительную тенденцию, когда голкиперы, едва завершив карьеру, сразу становятся тренерами вратарей. И начинают показывать, как они в своё время отбивали, чем достигали результата и прочее. Здесь вижу большую ошибку. Чтобы стать настоящим тренером вратарей, нужно получить фундаментальное образование, начать с определённого уровня и постепенно подниматься, нарабатывать опыт. По планированию, нагрузкам, психологии тренер вратарей — это совершенно особенная профессия! С кондачка ей не овладеть.

Мы видим, что клуб отказывается от Гарипова и подписывает пока совсем непонятного канадца (речь об Эндрю Хэммонде. — Прим. «Чемпионата»). Легионер сразу должен давать результат, а этого не происходит. Уже непорядок! Да, сегодня в КХЛ у многих проблемы с голкиперами, но у «Трактора», кажется, они только усугубляются», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

«Трактор» одержал всего пять побед в 14 матчах и занимает девятое место на Востоке. Вчера челябинцы уступили «Нефтехимику» со счётом 1:2.