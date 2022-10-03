Защитник «Трактора»: мало голов забиваем, стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2) и посетовал на малое количество забитых голов в ворота соперника.

«Начали неплохо, хорошо шайбой владели. Надо было голы забивать в первом периоде. Во втором отрезке нам соперник дважды забил. Мало бросаем по воротам. Нужно больше бросать, больше создавать, а не улучшать моменты.

Набросы от синей – они очень опасны. У нас была установка бросать от синей, если нет варианта попасть в первого игрока. Набрасываешь на ворота, нападающие идут на добивание. Мало голов забиваем: в прошлом матче – ноль, в этом – один. Стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить.

Принципиально было обыграть Эмиля Гарипова? Любому вратарю хочется забить. Эмилю удачи», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

«Трактор» одержал всего пять побед в 14 матчах и занимает девятое место на Востоке.