Защитник «Трактора»: мало голов забиваем, стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (1:2) и посетовал на малое количество забитых голов в ворота соперника.
«Начали неплохо, хорошо шайбой владели. Надо было голы забивать в первом периоде. Во втором отрезке нам соперник дважды забил. Мало бросаем по воротам. Нужно больше бросать, больше создавать, а не улучшать моменты.
Набросы от синей – они очень опасны. У нас была установка бросать от синей, если нет варианта попасть в первого игрока. Набрасываешь на ворота, нападающие идут на добивание. Мало голов забиваем: в прошлом матче – ноль, в этом – один. Стоит, может, где-то трудовую шайбу забросить.
Принципиально было обыграть Эмиля Гарипова? Любому вратарю хочется забить. Эмилю удачи», — цитирует защитника официальный сайт клуба.
«Трактор» одержал всего пять побед в 14 матчах и занимает девятое место на Востоке.
- 3 октября 2022
-
08:58
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
06:29
-
05:00
-
04:34
-
03:45
-
03:00
- 2 октября 2022
-
23:33
-
23:30
-
23:06
-
23:00
-
22:39
-
22:20
-
22:00
-
21:52
-
21:41
-
21:30
-
21:27
-
21:00
-
20:33
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:20
-
19:16
-
18:47
-
18:03