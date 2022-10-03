«Моё детство прошло на этом стадионе». Швейцарец Йози — о предстоящем матче с «Берном»

Защитник «Нэшвилла» Роман Йози высказался о возвращении в родной город Берн. «Хищники» сыграют с «Берном» (3 октября, 21:00 мск) выставочный матч в рамках NHL Global Series Challenge, прежде чем открыть регулярный сезон против «Сан-Хосе Шаркс» двумя играми подряд в Праге.
«Я играл здесь всю свою жизнь. Всё моё детство прошло на этом стадионе», — цитирует защитника официальный сайт НХЛ.
Нападающий «Берна» Джоэл Вермин рассказал, какое значение имеет капитан «Нэшвилла» для молодых воспитанников хоккейного клуба «Берн».
«Это определённо вдохновляет, а также мотивирует их видеть, каково это, когда ты в НХЛ, продолжать усердно работать каждый день, чтобы достичь этой цели. Этот парень из Берна. Город очень гордится им, и я думаю, что для него будет здорово прийти сюда и увидеть, как все эти люди болеют за него. Я уверен, что завтра для него будет очень особенная игра», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.
Йози имеет больше всего очков (542) и передач (402) в НХЛ среди всех представителей Швейцарии. Игрок обороны был признан лучшим защитником НХЛ в 2020 году.
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