Суд оштрафовал хоккеиста Лукина на 2,2 млн рублей за дачу взятки для уклонения от армии

Ленинский районный суд Уфы приговорил хоккеиста «Югры» Владислава Лукина к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки за уклонение от военной службы.
«По совокупности преступлений, путём частичного сложения определить наказание в виде штрафа в размере 2,2 млн рублей в доход государства», — приводит слова судьи ТАСС.
Ранее Лукин также сознался в том, что он давал взятку за получение водительского удостоверения. Гособвинитель запрашивал назначение штрафа в размере трёх миллионов рублей в доход государства.
Напомним, хоккеистов Анвара Сулейманова, Михаила Воробьёва и Владислава Лукина обвинили в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. Деньги они передали через посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.
В 2019 году 37-летний житель Уфы предлагал за взятку нелегально предоставить отсрочку от службы в армии. Анвар Сулейманов был осуждён на пять лет условно, а Михаила Воробьёва оштрафовали на два миллиона рублей.
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