«Автомобилист» вслед за Да Костой потерял из-за травмы лучшего бомбардира Сергея Широкова

Клуб Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» перевёл в список травмированных российского нападающего Сергея Широкова.
Широков в текущем сезоне набрал 17 (9+8) очков и делит первое место бомбардиров лиги с двумя своими одноклубниками Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком. Отметим, вчера екатеринбургский клуб поместил в список травмированных французского форварда Да Косту.
«Автомобилист» после 13 сыгранных матчей занимает первое место в таблице Восточной конференции с 19 набранными баллами. Клуб делит первое место в лиге с питерским СКА по забитым шайбам, их у клубов по 47.
Также в список травмированных попал защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин.
Вчера «Автомобилист» в домашнем матче всухую уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).
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