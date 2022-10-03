«Автомобилист» вслед за Да Костой потерял из-за травмы лучшего бомбардира Сергея Широкова

Клуб Континентальной хоккейной лиги екатеринбургский «Автомобилист» перевёл в список травмированных российского нападающего Сергея Широкова.

Широков в текущем сезоне набрал 17 (9+8) очков и делит первое место бомбардиров лиги с двумя своими одноклубниками Стефаном Да Костой и Бруксом Мэйсеком. Отметим, вчера екатеринбургский клуб поместил в список травмированных французского форварда Да Косту.

«Автомобилист» после 13 сыгранных матчей занимает первое место в таблице Восточной конференции с 19 набранными баллами. Клуб делит первое место в лиге с питерским СКА по забитым шайбам, их у клубов по 47.

Также в список травмированных попал защитник «Салавата Юлаева» Виктор Антипин.

Вчера «Автомобилист» в домашнем матче всухую уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 0:4 (0:0, 0:1, 0:3).

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