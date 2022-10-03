Автор тысячного гола «Адмирала» в КХЛ Саюстов подписал контракт с приморским клубом

Владивостокский «Адмирал» подписал контракт с нападающим Дмитрием Саюстовым. Срок соглашения рассчитан на один сезон, об этом сообщил официальный сайт клуба.

34-летний нападающий имеет богатый опыт выступления в КХЛ. За свою карьеру форвард провёл 544 матча в КХЛ и заработал 148 (83+65) очков. Также Саюстов три сезона провёл в ВХЛ за «Челмет», где за 73 матча набрал 42 (21+21) очка.

В прошлом сезоне форвард выступал за «моряков» и принял участие в 40 играх, в которых набрал 10 очков — забил семь голов и отдал три результативные передачи. Нападающий является автором тысячного гола «Адмирала» в КХЛ.

За свою долгую карьеру поиграл в таких клубах, как «Торпедо», ЦСКА, «Трактор», «Челмет», «Адмирал», «Салават Юлаев», «Сибирь».