Генменеджер «Монреаля»: Слафковски пока не впечатляет, в его игре есть нестабильность

Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз сказал, что словацкий нападающий Юрай Слафковски пока не впечатляет в предсезонных играх. Напомним, форвард был выбран под первым номером на минувшем драфте.

«Думаю, что сейчас он не очень впечатляет. В двух играх турнира новичков в Баффало он был великолепен, лидировал по числу голевых моментов с большим отрывом. В некоторых моментах он очень хорош, но пока в его игре есть нестабильность.

Сейчас мы должны сделать то, что будет правильно для его карьеры. Мы искали на драфте не лучшего 18-летнего игрока, мы искали лучшего игрока НХЛ в будущем. Независимо от того, будет это решение популярным или нет, мы собираемся сделать то, что считаем правильным», – сказал генменеджер в подкасте Ray and Dregs.