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Тардиф заявил, что ИИХФ не может влиять на федерации в вопросах вызова игроков в сборные

Тардиф заявил, что ИИХФ не может влиять на федерации в вопросах вызова игроков в сборные
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Международная федерация хоккея не может влиять на решения национальных федераций, которые касаются вызова игроков в сборные. Об этом сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф.

Ранее федерации хоккея Латвии, Чехии и Швеции объявили о том, что игроки, выступающие в КХЛ, не смогут играть за национальные команды.

«Такие случаи не относятся к ИИХФ. Мы лишь следим за тем, чтобы соблюдалось уважение контрактов. Нас просят изменить правила, чтобы игроки могли разорвать контракты с клубами КХЛ, но мы решили, что нет, — мы следуем правилам. Что касается этого случая [с игроками КХЛ], это решение страны и федерации, и согласно уставу ИИХФ, мы не можем касаться таких вещей.

Ситуация с латвийским вратарём «Амура» Калниньшем? Мы анализировали эту ситуацию, и тот трансфер был не из Латвии в Россию. Мы взяли паузу, посмотрели, какие у кого права, и разрешили переход обоим игрокам (Калниньш и Николай Елисеев. — Прим. «Чемпионата»)», — цитирует президента ТАСС.

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