КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2022/2023

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов пятой недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Андрей Кареев («Салават Юлаев»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Кареева было нанесено 56 бросков (28 в среднем за игру), из которых он отразил 100%. В играх с «Трактором» (3:0) и «Автомобилистом» (4:0) Кареев сыграл на ноль и одержал первые победы в сезоне. Последний раз он признавался лучшим на 19-й неделе сезона-2017/2018.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший четыре (2+2) очка в трёх матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре силовых приёма и пять заблокированных бросков.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Эрик О’Делл («Динамо» Москва), набравший шесть (4+2) очков в трёх матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Амуром» О’Делл забросил четыре шайбы, став четвёртым канадцем, показавшим такую результативность в одной игре КХЛ.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар»), набравший два (2+0) очка в трёх матчах недели. В игре с ЦСКА (5:4 Б) Перевалов сделал дубль, забросив свои первые шайбы в КХЛ, а затем стал автором решающего броска в серии буллитов. На его счету также три силовых приёма и два заблокированных броска.