КХЛ определила лучших игроков пятой недели сезона-2022/2023

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов пятой недели турнира в четырёх номинациях.
Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Андрей Кареев («Салават Юлаев»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Кареева было нанесено 56 бросков (28 в среднем за игру), из которых он отразил 100%. В играх с «Трактором» (3:0) и «Автомобилистом» (4:0) Кареев сыграл на ноль и одержал первые победы в сезоне. Последний раз он признавался лучшим на 19-й неделе сезона-2017/2018.
Лучшим защитником в третий раз в карьере признан Тревор Мёрфи («Сибирь»), набравший четыре (2+2) очка в трёх матчах недели. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также четыре силовых приёма и пять заблокированных бросков.
Лучшим нападающим впервые в карьере признан Эрик О’Делл («Динамо» Москва), набравший шесть (4+2) очков в трёх матчах недели. Нападающий не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+5». В игре с «Амуром» О’Делл забросил четыре шайбы, став четвёртым канадцем, показавшим такую результативность в одной игре КХЛ.
Лучшим новичком впервые в карьере признан Александр Перевалов («Куньлунь Ред Стар»), набравший два (2+0) очка в трёх матчах недели. В игре с ЦСКА (5:4 Б) Перевалов сделал дубль, забросив свои первые шайбы в КХЛ, а затем стал автором решающего броска в серии буллитов. На его счету также три силовых приёма и два заблокированных броска.
- 3 октября 2022
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
11:40
-
11:31
-
11:12
-
10:12
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
08:58
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
06:29
-
05:00
-
04:34
-
03:45
-
03:00
- 2 октября 2022
-
23:33
-
23:30
-
23:06
-
23:00
-
22:39
-
22:20
-
22:00
-
21:52
-
21:41
-
21:30
-
21:27
-
21:00
-
20:33
-
20:28