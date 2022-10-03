Рейтинг тренеров КХЛ: Ротенберг снова первый, Разин и Вудкрофт стремительно падают вниз

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (2) Роман Ротенберг СКА 2 (4) Алексей Кудашов «Динамо» М 3 (1) Илья Воробьёв «Металлург» 4 (5) Николай Заварухин «Автомобилист» 5 (6) Олег Знарок «Ак Барс» 6 (13) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 7 (3) Игорь Ларионов «Торпедо» 8 (16) Вячеслав Буцаев «Витязь» 9 (15) Андрей Скабелка «Барыс» 10 (9) Борис Миронов «Спартак» 11 (12) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 12 (11) Сергей Фёдоров ЦСКА 13 (10) Игорь Никитин «Локомотив» 14 (14) Дмитрий Рябыкин «Авангард» 15 (17) Леонид Тамбиев «Адмирал» 16 (8) Андрей Разин «Северсталь» 17 (22) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 18 (7) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 19 (20) Грег Айрленд «Куньлунь» 20 (21) Андрей Назаров ХК «Сочи» 21 (19) Анвар Гатиятулин «Трактор» 22 (18) Вадим Епанчинцев «Амур»