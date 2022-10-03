Капитан «Рейнджерс»: Панарин первым приходит на тренировку и очень усердно работает

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба рассказал о тяжёлых тренировках российского нападающего Артемия Панарина перед стартом нового сезона НХЛ.
«К тому времени, как я приезжаю сюда, он уже на льду, хотя я всегда приезжаю рано на тренировку. Я выглядываю в окно, а Панарин уже катается на льду один. Он работает над пасом, который делает только он – в большинстве, через клюшку или просто отыгрывает шайбу от борта. Сейчас 7:30 утра, а он уже здесь тренируется в одиночку.
Это то, что я вижу и является самым уникальным в нём, то, что люди на самом деле не знают — работа, которую он проделывает, совершает далеко не каждый игрок. Вы, ребята, никогда этого не видите. Вы думаете, что он забавный и всё такое, но он очень усердно тренируется.
Не думаю, что кто-то в этой раздевалке говорит: «Хлебушек должен играть лучше». Да, он суров к себе, но он ожидает этого от себя. Это то, чего вы хотите от товарища по команде. Вы хотите, чтобы парни ожидали большего от себя и продолжали стремиться быть лучше. Я тоже недоволен тем, как я играл в плей-офф. Он просто озвучил это и не стесняется говорить об этом. Вот такой он человек», — цитирует Трубу Lohud.com.
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