Верба – об игре на Дальнем Востоке: мы же знали про условия, когда подписывали контракты

Нападающий «Адмирала» Марк Верба оценил старт команды в сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ и рассказал, как в команде справляются с частой сменой часовых поясов из-за длительных перелётов.

«Предела никогда не бывает, поэтому хотелось бы лучше. Нельзя сказать, что старт для нас выдался плохой, оценил бы его в большей степени как положительный.

Смена часовых поясов? Если честно, то все стараются от этого абстрагироваться, все готовятся, никто внимания не обращает. Мы же знали про условия, когда подписывали контракты, поэтому были к этому готовы», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых очков не набрал, коэффициент полезности составил «-1». «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате» завтра в 8:00 по мск.