Нападающий «Адмирала» – о Тамбиеве: есть постулаты, нарушение которых он не потерпит

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал о методах работы главного тренера команды Леонида Тамбиева.
«Говорят, что Тамбиев – очень требовательный тренер? Да, он требовательный, есть определённая система, которой он заставляет придерживаться. У нас в команде все равны, все имеют право на ошибку, но есть постулаты, нарушение которых он не потерпит. Леонид Григорьевич — требовательный специалист и приверженец серьёзной дисциплины. Работаю с ним второй год, для меня никаких сюрпризов и новшеств. Мы чуть-чуть пересекались с этим тренером ещё в Высшей лиге», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых очков не набрал, коэффициент полезности составил «-1». «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
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