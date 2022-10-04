Нападающий «Адмирала» – о Тамбиеве: есть постулаты, нарушение которых он не потерпит

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал о методах работы главного тренера команды Леонида Тамбиева.

«Говорят, что Тамбиев – очень требовательный тренер? Да, он требовательный, есть определённая система, которой он заставляет придерживаться. У нас в команде все равны, все имеют право на ошибку, но есть постулаты, нарушение которых он не потерпит. Леонид Григорьевич — требовательный специалист и приверженец серьёзной дисциплины. Работаю с ним второй год, для меня никаких сюрпризов и новшеств. Мы чуть-чуть пересекались с этим тренером ещё в Высшей лиге», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне 24-летний нападающий провёл 11 игр, в которых очков не набрал, коэффициент полезности составил «-1». «Адмирал» после 13 проведённых матчей имеет в своём активе 12 очков и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: