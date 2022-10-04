Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Верба: с Сергачёвым мы вместе играли. Очень рад, что его карьера так сложилась

Верба: с Сергачёвым мы вместе играли. Очень рад, что его карьера так сложилась
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал об отношениях с защитником клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым.

«Конечно слежу за НХЛ, сложно быть в хоккее и не следить за НХЛ. У меня друзья там играют, с которыми я пресекался, играл в одной команде, за ними слежу. Например, с Мишей Сергачёвым мы вместе играли. Кумиров, наверное, на данный момент нет, а из тафгаев тем более. У меня нет цели стать тафгаем, есть какие-то сугубо игровые моменты, направленные на то, чтобы команда выигрывала и становилась лучше.

Периодически общаемся с Михаилом, не могу сказать, что часто. Списываемся, узнаём, как дела друг у друга. Поэтому слежу за ним, очень рад, что его карьера так сложилась. Только удачи Михаилу», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:

«Не видел, чтобы кто-то погибал в драке на льду». Интервью с одним из главных бойцов в КХЛ «Не видел, чтобы кто-то погибал в драке на льду». Интервью с одним из главных бойцов в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022