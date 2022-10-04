Верба: с Сергачёвым мы вместе играли. Очень рад, что его карьера так сложилась

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал об отношениях с защитником клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым.
«Конечно слежу за НХЛ, сложно быть в хоккее и не следить за НХЛ. У меня друзья там играют, с которыми я пресекался, играл в одной команде, за ними слежу. Например, с Мишей Сергачёвым мы вместе играли. Кумиров, наверное, на данный момент нет, а из тафгаев тем более. У меня нет цели стать тафгаем, есть какие-то сугубо игровые моменты, направленные на то, чтобы команда выигрывала и становилась лучше.
Периодически общаемся с Михаилом, не могу сказать, что часто. Списываемся, узнаём, как дела друг у друга. Поэтому слежу за ним, очень рад, что его карьера так сложилась. Только удачи Михаилу», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»:
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