Верба: с Сергачёвым мы вместе играли. Очень рад, что его карьера так сложилась

Нападающий «Адмирала» Марк Верба рассказал об отношениях с защитником клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаилом Сергачёвым.

«Конечно слежу за НХЛ, сложно быть в хоккее и не следить за НХЛ. У меня друзья там играют, с которыми я пресекался, играл в одной команде, за ними слежу. Например, с Мишей Сергачёвым мы вместе играли. Кумиров, наверное, на данный момент нет, а из тафгаев тем более. У меня нет цели стать тафгаем, есть какие-то сугубо игровые моменты, направленные на то, чтобы команда выигрывала и становилась лучше.

Периодически общаемся с Михаилом, не могу сказать, что часто. Списываемся, узнаём, как дела друг у друга. Поэтому слежу за ним, очень рад, что его карьера так сложилась. Только удачи Михаилу», — сказал Верба в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с нападающим читайте на «Чемпионате»: