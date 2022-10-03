Дементьев прокомментировал возможное аннулирование контрактов легионеров в КХЛ в будущем

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал возможность Международной Федерации хоккея аннулировать контракты легионеров в КХЛ в будущем.

«Если слова об аннулировании контрактов легионеров в КХЛ обретут какую-то силу и окажутся документально подтверждены, это будет очередной и достаточно нехороший шаг по вопросу необходимости нашего сотрудничества с Международной федерацией. С другой стороны, клубы КХЛ будут меньше смотреть на иностранцев, потому что они смогут в любой момент собраться и уехать к себе домой. И третий вариант – возможность подписания дополнительных соглашений и документов, которые гарантировали бы исполнение обязательств перед клубами. Не знаю, каким будет дальнейшее развитие событий, но такие шаги ИИХФ в информационном плане внушают всё меньше и меньше доверия к Международной федерации.

Может ли ФХР в будущем сама разорвать отношения с ИИХФ? Сложно ответить однозначно. Здесь надо очень хорошо подумать и сообща принять решение о взаимоотношениях с ИИХФ по тем или иным вопросам. Но выход из Международной федерации – это слишком серьёзный шаг, на который если и надо решаться, то только своевременно», — сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».