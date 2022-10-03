Агент Гусева высказался о ситуации с поиском клуба для игрока

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева в КХЛ, прокомментировал ситуацию с поиском клуба для игрока.
«Пока никаких решений в ситуации с будущим клубом Никиты Гусева не принято», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых передач. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.
В НХЛ Гусев выступал за «Флориду Пантерз» и «Нью-Джерси Дэвилз», в общей сложности проведя 97 матчей и набрав 54 (17+37) очка.
Сейчас Гусев является неограниченно свободным агентом и ждёт предложений из НХЛ. При этом в КХЛ к форварду проявляют интерес сразу несколько клубов.
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