Защитник «Амура» Педан рассказал, как играл против Ягра, Плеканеца и Крейчи в Чехии

Защитник «Амура» Руслан Педан поделился впечатлениями от игры против Яромира Ягра, Томаша Плеканеца и Давида Крейчи в чемпионате Чехии. В прошлом сезоне игрок обороны провёл 22 матча за «Витковице».

«Оценить чемпионат Чехии? Было интересно. Я играл за команду «Витковице». Совсем другой хоккей. Нет такого сильного прессинга, в плане выхода из зоны всё спокойнее. Много мастеровитых игроков, хорошее большинство у команд. Поиграл против Яромира Ягра, Томаша Плеканеца, Давида Крейчи. Это звёзды мирового хоккея! Крейчи в 34 года в НХЛ набирает очко за игру и приезжает в Чехию, чтобы показать семье свою родину. Он отыграл сезон и уехал обратно в Бостон.

Как мне игра Ягра? Это другой уровень. Он выделяется хоккейным IQ. В силу возраста он уже не бежит так, как раньше. Я часто слышал, что он работает с утяжелителями на льду вместо «сухой» разминки, и в день игры с его командой увидел, как он один бегает по льду в жилете. Было интересно это увидеть вживую. Ведь когда я был ещё совсем маленьким, Ягр уже был звездой НХЛ. Даже не думал, что смогу сыграть против него», — сказал Педан в интервью сайту ХК «Амур».