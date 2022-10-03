Главный тренер «Северстали» Андрей Разин обратился к болельщикам после неудачных матчей команды. Череповчане проиграли 6 из последних 7 игр.

«Дорогие болельщики! Не отчаивайтесь. Да, мы проиграли 6 из последних 7 игр, но стыдно мне только за домашнюю игру с Динамо, проигранную 1:3. Этот матч упустили по игре, хотя при счёте 1:2 у нас был шанс отыграться. Со СКА в Питере играли на равных, уступили по буллитам. В Минске, в Ярославле, вчера в Москве с «Динамо». Везде за игру команды мне краснеть не приходилось. С «Адмиралом» не забили много «большинства», и проиграли по буллитам. После этой неудачи внесли коррективы, и в следующих двух матчах забили 4 гола, разыгрывая лишнего.

В сентябре «Северсталь» набрала 50% очков. Во-первых, если этот график сохранить, то в плей-офф мы попадём. Во-вторых, у нас был сложнейший старт, и кроме «Адмирала» и минского «Динамо» все соперники были с задачами: минимум медали.

В команде нет упаднического настроения. Конечно, ребята переживают за результат. Все стараются, выкладываются на 100% и больше. Через работу будем добиваться фарта, который необходим в нашем виде спорта. Верьте в нас!», — написал Разин в своём телеграм-канале.