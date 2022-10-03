Питерский СКА и ХК «Сочи» произвели обмен игроками

Хоккейные клубы «Сочи» и СКА произвели обмен, по итогам которого карьеру в системе клуба из Санкт-Петербурга продолжит нападающий Илья Круглов, сообщает пресс-служба сочинцев. Форвард пополнил состав «Сочи» в прошлом сезоне, за «леопардов» сыграл пять матчей, в которых очков не набрал. Нынешний сезон Круглов начал в составе «Ростова» в ВХЛ.
Состав «Сочи» пополнил обладатель Кубка Харламова сезона 2021/2022 Егор Соболевский. 20-летний защитник является воспитанником СКА, в МХЛ выступал за «СКА-Варяги» и «СКА-1946», проведя в общей сложности в молодёжной лиге 169 матчей и набрав в них 40 (9+31) очков при показателе полезности «+43». В текущем сезоне хоккеист пока не принимал участия в официальных играх. Двусторонний контракт с Егором Соболевским подписан до 30 апреля 2023 года.
- 3 октября 2022
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