Ожиганов ударился головой о борт и не мог подняться после хита, Плотников получил 2 минуты
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В начале первого периода армейского дерби между ЦСКА и СКА форвард москвичей Сергей Плотников провёл жесткий силовой прием против игрока питерцев Игоря Ожиганова.
Отметим, после хита Ожиганов ударился головой о борт не мог подняться со льда, и в итоге ушёл в раздевалку. Судьи долго смотрели момент и удалили нападающего ЦСКА на 2 минуты за блокировку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через пять минут после удаления, Плотников поучаствовал в заброшенной шайбе Константина Окулова в большинстве, отдав результативную передачу.
Сергей Плотников в текущем сезоне сыграл 12 игр за ЦСКА, в которых отметился пятью забитыми голами и отдав одну результативную передачу.
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