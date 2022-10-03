Буллит Рашевского в овертайме принёс победу московскому «Динамо» в матче с «Куньлунем»

В Мытищах состоялся матч в рамках регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

В первом и втором периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На пятой минуте третьего периода счёт в матче открыл защитник москвичей Андрей Миронов с передач Эрика О'Делла и Джордана Уила. Через 10 минут счёт сравнял форвард «Куньлуня» Брэндон Ип с передач Паркера Фу и Зака Лесли. Спустя 49 секунд нападающий Джордан Уил вновь вывел «Динамо» вперёд, отличившись после передач Андрея Миронова и Эрика О'Делла. За две минуты до конца третьего периода Кайл Вуд с передачи Зака Лесли при игре 6 на 5 перевёл встречу в овертайм.

За секунду до конца овертайма победу москвичам принёс реализованный буллит Дмитрия Рашевского.

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Следующий матч «Куньлунь Ред Стар» проведёт дома с череповецкой «Северсталью». Игра начнётся 4 октября в 19:30 мск. Московское «Динамо» отправится в гости к «Нефтехимику», матч начнётся 6 октября в 19:00 мск.