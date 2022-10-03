Кудашов: не думаю, что спаренные матчи — это хорошо. В НХЛ наверняка тоже не счастливы

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Сложная, тяжёлая и опасная игра. Несмотря на то, что весь матч владели преимуществом, соперник опасно контратаковал. Нашли в себе силы, хотя играли второй день подряд. Показали хорошее движение и продемонстрировали самоотдачу. Не хватило свежести в завершении, в первом и втором периоде была масса моментов. С другой стороны, сюжет был интересный.

Повлиял ли на Джордана Уила факт спаренного матча? У нас в молодёжке играют два дня подряд. Все ребята прошли через спаренные игры. Если хорошо сыграл, значит, привык.

Моё отношение к спаренным матчам? Мы вчера дома играли, а сегодня — на выезде. Нам повезло, что мы практически в одном городе. Я не думаю, что это хорошо. В НХЛ наверняка тоже не счастливы играть два дня подряд. Не успеваешь восстановиться. Все хотят выиграть и понимают, что днём ранее потратили много сил. Думаю, что через день играть лучше.

Будем ли дополнительно вызывать кого-то из команд системы в связи с травмой Ивана Игумнова? Главное, что все хоккеисты играют. Мы можем в любой момент вызвать любого игрока. Но думаю, что мы поедем теми, кто есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.