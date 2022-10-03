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Главный тренер СКА объяснил провокационный жест после победы над ЦСКА

Главный тренер СКА объяснил провокационный жест после победы над ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил свой провокационный жест после победы над ЦСКА (3:2 ОТ).

«Меня за жест после гола в овертайме могли бы оштрафовать? Жест был кулак просто — победа.

Серьёзные перестановки в составе в третьем периоде? Искали ключ к победе, пробовали разные сочетания. Постарались достать энергию максимально из ребят, все играем по одной системе, поэтому можем искать варианты, когда игра не идёт. Считаю, что мы нашли ключ к победе. Много разных сочетаний поменяли и во втором, и в третьем периоде. Дальше посмотрим, проанализируем. Те ребята, которые играли в третьем периоде, — лучший состав, они вырвали победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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