Главный тренер СКА объяснил провокационный жест после победы над ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил свой провокационный жест после победы над ЦСКА (3:2 ОТ).

«Меня за жест после гола в овертайме могли бы оштрафовать? Жест был кулак просто — победа.



Серьёзные перестановки в составе в третьем периоде? Искали ключ к победе, пробовали разные сочетания. Постарались достать энергию максимально из ребят, все играем по одной системе, поэтому можем искать варианты, когда игра не идёт. Считаю, что мы нашли ключ к победе. Много разных сочетаний поменяли и во втором, и в третьем периоде. Дальше посмотрим, проанализируем. Те ребята, которые играли в третьем периоде, — лучший состав, они вырвали победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.