Главный тренер СКА объяснил провокационный жест после победы над ЦСКА
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил свой провокационный жест после победы над ЦСКА (3:2 ОТ).
«Меня за жест после гола в овертайме могли бы оштрафовать? Жест был кулак просто — победа.
Серьёзные перестановки в составе в третьем периоде? Искали ключ к победе, пробовали разные сочетания. Постарались достать энергию максимально из ребят, все играем по одной системе, поэтому можем искать варианты, когда игра не идёт. Считаю, что мы нашли ключ к победе. Много разных сочетаний поменяли и во втором, и в третьем периоде. Дальше посмотрим, проанализируем. Те ребята, которые играли в третьем периоде, — лучший состав, они вырвали победу», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Комментарии
- 3 октября 2022
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
21:57
-
21:31
-
21:27
-
21:00
-
20:40
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:32
-
18:05
-
17:52
-
17:43
-
17:13
-
16:45
-
16:35
-
15:30
-
15:19
-
14:54
-
14:42
-
14:18
-
14:07
-
13:53
-
13:30
-
12:45
-
12:21
-
12:13
-
11:40
-
11:31
-
11:12
-
10:12
-
10:00
Партнерский контент