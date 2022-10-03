«Против лома нет приёма». Р. Ротенберг поделился мнением о тактике ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о тактике ЦСКА.
«Прохоркин? Все травмированные игроки восстанавливаются, готовятся. Ждём их в следующем матче. Всех. А тут покажет время.
Какие советы давал Евгений Корешков, который считается автором идеи ЦСКА в овертайме и теперь работает у нас в штабе? Против лома нет приёма. Много дискутируем. Многие использовали этот приёмчик. Хороший приёмчик. Мне в своё время рассказывали, что и Тарасов это использовал. Были другие правила, не было хоккея «три на три». И Тарасов может являться автором такой игры.
Сейчас многие команды так играют. «Северсталь», например. Нужно просто прогнозировать в моменте, смотреть, кто из игроков готов сыграть по заданию. Основная задача — ловить шайбу на себя, хорошо обороняться. Как отработка игры в меньшинстве. Но при этом, когда там нет вратаря, понятно, что можно ещё и забить. Конечно, желательно выиграть первое вбрасывание. Мы проиграли. Это и позволило ЦСКА снять вратаря. В этом нам нужно добавить и не допускать таких ситуаций. Это большие риски. Если шайба будет у нас, мы и сами сможем снять вратаря, если ситуация потребует», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 3 октября 2022
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