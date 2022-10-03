Борис Михайлов: на сегодняшний день хоккеисты ЦСКА физически не готовы
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Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал поражение москвичей в матче со СКА (2:3 ОТ).
«На сегодняшний день хоккеисты ЦСКА физически не готовы. Они проигрывают третьи периоды. Команда в принципе не должна так играть. Но что есть, то есть. Я же не могу за них выйти играть. Что касается вратарей, то это вопрос к тренерскому штабу. Я считаю, что вратарь действует надежно, когда надежно играет и оборона. В обороне должны участвовать не только два защитника, но и центральный нападающий. А ещё лучше, чтобы все находящиеся на площадке игроки", — цитирует Михайлова РИА Новости.
Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью». Игра стартует 6 сентября в 15:30 мск.
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