Форвард ЦСКА Каменев: сегодняшний результат придаст нам больше злости

Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев рассказал, что у команды накануне состоялось общее собрание, на котором игроки обратили внимание на причины неудач в последних встречах.
«Вчера собрались с ребятами, обсудили свои недоработки в матчах и договорились, что больше не можем продолжать так действовать. Нужно улучшать свою игру. Сегодня был видно, что сыграли лучше, чем в предыдущих матчах. Сегодняшний результат придаст нам больше злости на следующие встречи, будем отдаваться игре полностью. Уверен, будем побеждать», — цитирует Каменева РИА Новости.
Следующий матч ЦСКА проведёт на выезде с новосибирской «Сибирью». Игра стартует 6 сентября в 15:30 мск. Питерские армейцы отправятся в гости к московскому «Спартаку», матч начнётся 5 октября в 19:30 мск.
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