Дмитрий Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» за секунду до конца овертайма

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями о победном буллите в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).
«Начало матча выдалось не из лучших, был у нас лёгкий сумбур. Потом собрались, забили такие грязные и очень нужные голы, но, к сожалению, и пропустили ненужные голы. Опять-таки удалились и пропустили в меньшинстве. Слава богу, что всё так закончилось. Кирилл Готовец – просто лучший. В конце у него открылось второе дыхание, убежал и заработал буллит. Мне оставалось только реализовать.
При реализации буллита особо ничего не придумывал. У меня есть свои заготовки. Смотрю, как вратарь опять же играет, и ориентируюсь уже на это. Очень рад, что мне доверили в такой важный момент пробить буллит. Приятно, что мне дают решать ключевые моменты в матчах.
В начале сезона я уже играл в звене с Джорданом Уилом, поэтому вообще не сложно менять звено в ходе матчей. Никакого труда не составляет перестроиться в ходе матча. С ним очень приятно играть, он очень техничный и быстрый нападающий. Похож на меня по стилю, и я его легко понимаю», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:51
-
22:42
-
22:30
-
21:57
-
21:31
-
21:27
-
21:00
-
20:40
-
19:59
-
19:13
-
18:58
-
18:32
-
18:05
-
17:52
-
17:43
-
17:13
-
16:45
-
16:35
-
15:30
-
15:19
-
14:54