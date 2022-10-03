Дмитрий Рашевский рассказал, как принёс победу «Динамо» за секунду до конца овертайма

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями о победном буллите в матче с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ).

«Начало матча выдалось не из лучших, был у нас лёгкий сумбур. Потом собрались, забили такие грязные и очень нужные голы, но, к сожалению, и пропустили ненужные голы. Опять-таки удалились и пропустили в меньшинстве. Слава богу, что всё так закончилось. Кирилл Готовец – просто лучший. В конце у него открылось второе дыхание, убежал и заработал буллит. Мне оставалось только реализовать.

При реализации буллита особо ничего не придумывал. У меня есть свои заготовки. Смотрю, как вратарь опять же играет, и ориентируюсь уже на это. Очень рад, что мне доверили в такой важный момент пробить буллит. Приятно, что мне дают решать ключевые моменты в матчах.

В начале сезона я уже играл в звене с Джорданом Уилом, поэтому вообще не сложно менять звено в ходе матчей. Никакого труда не составляет перестроиться в ходе матча. С ним очень приятно играть, он очень техничный и быстрый нападающий. Похож на меня по стилю, и я его легко понимаю», — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.