К. Волков: ещё до броска видел, что Уил забьёт. Он мастер, и должен решать такие моменты

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков прокомментировал второй гол москвичей в исполнении Джордана Уила.

«Второй матч для команды за два дня? Если честно, ничего удивительного сегодня не было. Такие матчи надо уметь играть. Я считаю, что в первом периоде мы полностью переиграли соперника. Не знаю, наверное, один раз по моим воротам они бросили. Но с реализацией у нас сегодня было что-то не в порядке.

«Куньлунь» играет в американской манере с постоянным трафиком перед воротами? Да вот в том-то и дело, что когда трафик идёт постоянный, то это не очень сложно для вратаря. А я сегодня половину игры практически не участвовал в ней. В третьем периоде они начали так играть, но к этому относишься как к данности. На любую игру надо выходить и делать свою работу.

В конце овертайма видел ситуацию точно так же, как и все с трибуны. Моментами видел шайбу, моментами не видел. Просто начинаешь уже ориентироваться по игрокам, с какой стороны идёт борьба – туда и смотришь.

Сложно пока сказать, адаптировался ли я к лиге. Нужно как минимум сыграть хотя бы первый круг, посмотреть на все команды, а пока я сыграл только четыре матча и пока всё идет нормально.

Гол Уила был немного похож на ту шайбу, что я пропустил от Яшкина? Тяжёлый, тяжёлый, очень тяжёлый бросок. Я ещё до его броска видел, что он забьёт гол, потому что там были открыты ворота, весь тот угол, в который он и бросал. Джордан – мастер, который и должен решать такие моменты», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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