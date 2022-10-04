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«Торонто» одержал крупную победу над «Монреалем». Дадонов – без очков и с «-1»

«Торонто» одержал крупную победу над «Монреалем». Дадонов – без очков и с «-1»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Торонто» по дублю оформили Вильям Нюландер и Александр Керфут, автором ещё одного гола стал Зак Астон-Риз. За «Монреаль» единственную шайбу в этой игре забросил Джонатан Друен.

Единственным российским представителем в этой игре стал 33-летний нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов. Он провёл на льду 12 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».

Российский страж ворот «Торонто» Илья Самсонов в этом матче остался в запасе и на льду не появился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Бантинг, Марнер) – 02:16 (5x4)   0:2 Астон-Риз (Холл) – 08:40 (5x5)   0:3 Нюландер (Робертсон) – 25:52 (5x5)   1:3 Друен (Слафковски) – 54:15 (5x4)   1:4 Керфут (Нюландер, Робертсон) – 55:42 (5x5)   1:5 Керфут (Робертсон, Мальгин) – 58:42 (5x4)
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