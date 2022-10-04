«Торонто» одержал крупную победу над «Монреалем». Дадонов – без очков и с «-1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

В составе «Торонто» по дублю оформили Вильям Нюландер и Александр Керфут, автором ещё одного гола стал Зак Астон-Риз. За «Монреаль» единственную шайбу в этой игре забросил Джонатан Друен.

Единственным российским представителем в этой игре стал 33-летний нападающий «Канадиенс» Евгений Дадонов. Он провёл на льду 12 минут 29 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».

Российский страж ворот «Торонто» Илья Самсонов в этом матче остался в запасе и на льду не появился.