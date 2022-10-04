«Питтсбург» с Малкиным на выезде обыграл «Детройт» в предсезонном матче

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.

Счёт в матче открыл форвард «Питтсбурга» Брайан Раст в середине первой двадцатиминутки. Во втором периоде заброшенные шайбы Джоша Арчибальда и Джейсона Цукера укрепили преимущество гостей, а в заключительном периоде хозяева сподобились на две ответные шайбы усилиями Доминика Кубалика и Дилана Ларкина.

36-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 14 минут 53 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».