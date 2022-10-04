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«Питтсбург» с Малкиным на выезде обыграл «Детройт» в предсезонном матче

«Питтсбург» с Малкиным на выезде обыграл «Детройт» в предсезонном матче
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.

Счёт в матче открыл форвард «Питтсбурга» Брайан Раст в середине первой двадцатиминутки. Во втором периоде заброшенные шайбы Джоша Арчибальда и Джейсона Цукера укрепили преимущество гостей, а в заключительном периоде хозяева сподобились на две ответные шайбы усилиями Доминика Кубалика и Дилана Ларкина.

36-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 14 минут 53 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
04 октября 2022, вторник. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Кросби, Летанг) – 12:30 (5x4)   0:2 Арчибальд (Макгинн, Пулен) – 24:52 (5x5)   0:3 Цукер (Хайнен, Питри) – 38:01 (5x4)   1:3 Кубалик (Берггрен, Зайдер) – 42:59 (5x5)   2:3 Ларкин (Бертуцци, Задина) – 57:20 (5x5)
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