«Оттава» подписала бывшего вратаря СКА, потеряв на длительный срок Кэма Тальбо

Голкипер «Оттавы» Кэм Тальбо выбыл на 5-7 недель из-за травмы верхней части тела, сообщает официальный сайт НХЛ.

В связи с этим «Оттава» взяла с драфта отказов у «Сиэтла» бывшего голкипера СКА Магнуса Хелльберга.

Хелльберг провёл в НХЛ пять игр за такие клубы, как «Нэшвилл», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Детройт».

Прошлый сезон шведский голкипер провёл в КХЛ, выступая за «Сочи». Швед принял участие в 37 матчах регулярки Континентальной хоккейной лиги, в среднем за встречу отражая 91,7% бросков при показателе надёжности 2.42. Голкипер выступал в КХЛ с 2017 года, за это время он поиграл за «Куньлунь Ред Стар» (в сезоне-2017/2018), СКА (с 2018 по 2021 год) и за «Сочи».

Ожидается, что первым номером «Оттавы» будет другой шведский вратарь Антон Форсберг, имеющий в своём активе 102 игры в НХЛ.