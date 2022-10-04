В Правительстве РФ назвали причину отставания темпов строительства ЛДС в Новосибирске

Отставание от запланированного графика строительства многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена» связано с ошибками в проектной документации, несоответствии проектной и сметной документации, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
«На данный момент сформирован догоночный график работ. Минспорт держит вопрос на постоянном контроле», — говорится в сообщении пресс-службы.
Вице-премьер РФ Чернышенко посетил Новосибирск в конце августа этого года. Он раскритиковал отставание темпов строительства от графика, а также просьбу в выделении дополнительных средств из бюджета на строительство спортивного объекта.
Комплекс ледовой арены предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.
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