Прошкин: нынешний «Салават» по инерции продолжают сравнивать с прошлогодним

Двукратный чемпион мира и четырёхкратный чемпион России Виталий Прошкин, отыгравший семь сезонов в «Салавате Юлаеве», рассказал об игре клуба в текущем сезоне КХЛ.

«Думаю, что в Уфе после победы в гостях над «Автомобилистом» настроение у всех стало лучше, потому что начало сезона выдалось непростым и не всегда удачным. Теперь же команда входит в четвёрку лучших на Востоке, это очень хороший результат на данный момент. Не думаю, что многие могли предположить такое развитие событий. Ведь понятно, что нынешний «Салават» по инерции продолжают сравнивать с прошлогодним, когда было первое звено, состоящее из легионеров и набиравшее много очков. Но теперь ситуация другая, тех ребят уже в команде нет, и хорошо, что звено Кадейкина взяло на себя роль лидера и забивает голы. Также радует, что в Уфе продолжают доверять своей молодёжи, пожалуй, в наше время, когда рынок иностранцев скуден, это самое правильное решение.

Согласен ли с тем, что молодёжь «Салавата Юлаева» перестала прогрессировать? К сожалению, у молодых российских игроков есть такая «болезнь». И речь не о проблемном втором сезоне, хотя этот фактор тоже играет роль и, кстати, присутствует во всех лигах мира. Я говорю о том, что, попав в первую команду, многие снижают требования к себе, останавливаются в росте, начинают меньше работать. В общем, считают, что уже добились всего. И так было всегда. Но, думаю, что Виктор Козлов с его-то опытом донесёт до ребят мысль, что нельзя останавливаться на меньшем, нужно расти, а это возможно только через ежедневную работу», — приводит слова Прошкина Betonmobile.