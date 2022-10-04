Два игрока «Барыса» переведены в список травмированных

Нападающие астанинского «Барыса» Дмитрий Гурков и Майкл Шапю получили повреждения в матчах со «Спартаком» и «Сочи» соответственно и переведены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Дмитрий Гурков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл девять игр, результативными действиями не отметился, показатель полезности «+2». Всего в рамках КХЛ 26-летний форвард провёл 162 матча, в которых набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «+1».

Шапю заключил контракт с астанинским клубом в конце сентября 2022 года. За новую команду 30-летний канадец успел сыграть один матч без набранных очков. У Шапю есть опыт выступлений в НХЛ за такие клубы, как «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризона Койотс». Всего 30-летний форвард провёл в НХЛ 182 игры в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка — забил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности по карьере в НХЛ составил «-34». В прошлом сезоне-2021/2022 канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга», где набрал 33 очка в 57 матчах — забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.