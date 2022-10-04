Два игрока «Барыса» переведены в список травмированных

Нападающие астанинского «Барыса» Дмитрий Гурков и Майкл Шапю получили повреждения в матчах со «Спартаком» и «Сочи» соответственно и переведены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
Дмитрий Гурков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл девять игр, результативными действиями не отметился, показатель полезности «+2». Всего в рамках КХЛ 26-летний форвард провёл 162 матча, в которых набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «+1».
Шапю заключил контракт с астанинским клубом в конце сентября 2022 года. За новую команду 30-летний канадец успел сыграть один матч без набранных очков. У Шапю есть опыт выступлений в НХЛ за такие клубы, как «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс», «Ванкувер Кэнакс» и «Аризона Койотс». Всего 30-летний форвард провёл в НХЛ 182 игры в регулярных чемпионатах и набрал 22 очка — забил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. Показатель полезности по карьере в НХЛ составил «-34». В прошлом сезоне-2021/2022 канадец выступал в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга», где набрал 33 очка в 57 матчах — забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.
- 4 октября 2022
-
12:59
-
12:17
-
12:11
-
11:49
-
11:34
-
11:08
-
10:14
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:40
-
08:40
-
08:21
-
08:10
-
07:50
-
06:45
-
04:58
-
04:44
-
04:35
-
01:45
-
01:38
- 3 октября 2022
-
23:50
-
23:46
-
23:43
-
23:37
-
23:35
-
23:32
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18