Никита Попугаев забросил 5 шайб в последних 6 матчах. Ранее игрок завершал карьеру

Форвард ХК «Сочи» Никита Попугаев забросил пять шайб в последних шести матчах. Свою пятую шайбу игрок забросил в сегодняшнем матче с «Адмиралом» (после второго периода счёт 3:2 в пользу «Сочи»).
Ранее 23-летний игрок завершал карьеру и занимался видеоблогингом. В апреле 2022 года игрок решил вернуться в хоккей.
Всего в этом сезоне он провел 12 матчей, в которых забросил 5 шайб.
Примечательно, что за 4 первых сезона в лиге на счету форварда было только 3 гола в 78 играх (с учетом плей-офф).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Нападающий является воспитанником школы московского «Динамо», выступал в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур», московский ЦСКА, «Динамо» (Москва) и нижнекамский «Нефтехимик», в общей сложности он провёл в КХЛ 78 матчей, набрав девять (3+6) очков при показателе полезности «-5».
Попугаев также имеет опыт выступления в Северной Америке в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Бингхэмптон» и в Хоккейной лиге западного побережья (ECHL) за «Адирондак». В Национальной хоккейной лиге форвард был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в четвёртом раунде под общим 98-м номером в 2017 году.
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